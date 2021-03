Vacinação de idosos de 75 e 76 anos contra Covid-19 começa na próxima segunda-feira em SP

Faixa etária representa 420 mil pessoas no Estado; esse é o sexto grupo a ser vacinado pelo governo estadual, totalizando 3,5 milhões de pessoas imunizadas

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/12/2020 O governador João Doria fez um apelo e pediu para que os idosos e parentes evitem concentração nos postos e drive-thru



O governo de São Paulo anunciou, nesta segunda-feira, 8, a nova etapa de imunização contra a Covid-19 no Estado. A partir do próximo dia 15, segunda-feira, idosos de 75 e 76 anos poderão se vacinar. Apenas em São Paulo, essa faixa etária representa 420 mil pessoas. O governador João Doria fez um apelo e pediu para que os idosos e parentes evitem concentração nos postos e drive-thru na manhã do dia 15 para não causar desconforto e aglomeração. As estações vão funcionar das 8h às 17h. Esse é o sexto grupo a ser vacinado pelo governo estadual. Com ele, 3,5 milhões de pessoas estarão imunizadas contra o novo coronavírus. O Estado afirmou também que entrega, nesta segunda, 1,7 milhão de doses da CoronaVac, a vacina do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, ao Ministério da Saúde para que sejam distribuídas pelo Brasil através do Plano Nacional de Imunização.