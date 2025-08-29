Igrejas de Belém lançam plataforma de hospedagem gratuita para a COP30

Denominada Rede de Hospitalidade com Propósito, a iniciativa tem como meta cadastrar entre 1.000 e 3.000 leitos, que estarão disponíveis a partir de 1º de setembro no site

Igrejas católicas e evangélicas de Belém se uniram para lançar uma plataforma que oferece acomodações gratuitas durante a COP30, programada para ocorrer entre 10 e 21 de novembro. Denominada Rede de Hospitalidade com Propósito, a iniciativa tem como meta cadastrar entre 1.000 e 3.000 leitos, que estarão disponíveis a partir de 1º de setembro no site. A proposta surge como uma alternativa viável aos altos custos de hospedagem que costumam ocorrer durante grandes eventos. As instituições religiosas estão sendo incentivadas a disponibilizar espaços, como chácaras e sítios, para garantir que os visitantes tenham uma estadia confortável e segura. O processo de cadastro para os anfitriões teve início em 26 de julho e seguirá até que o número desejado de leitos seja alcançado.

Para solicitar uma vaga, os hóspedes precisarão comprovar sua participação nas atividades da COP30. As acomodações serão distribuídas não apenas em Belém, mas também em municípios da região metropolitana. Igrejas que optarem por cobrar pelas hospedagens serão direcionadas para a plataforma oficial de hospedagem do governo federal. Entre os locais que já se inscreveram na iniciativa, destaca-se a Igreja Batista da Lagoinha, que disponibilizará 13 quartos e 200 lugares em auditórios adaptados. Além disso, a chácara da Igreja Batista Missionária da Amazônia oferecerá 200 acomodações individuais e 8 apartamentos destinados a casais.

