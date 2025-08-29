COP30: 61 países garantem hospedagem, mas crise persiste em Belém

Total de nações com acomodações representa cerca de 25% das 198 participantes; Secretaria Nacional do Consumidor está apurando se a rede hoteleira da capital do Pará está cobrando preços abusivos

O total de países que já garantiram hospedagem para a COP30, conferência climática da ONU, atingiu 61, o que representa cerca de 25% das 198 nações participantes. Esse número reflete um crescimento de 30% em comparação aos 47 países que haviam sido anunciados anteriormente. O governo brasileiro está empenhado em solucionar a crise de hospedagem em Belém, local do evento, e mantém diálogo com as delegações que ainda não asseguraram acomodações.

A Secretaria Extraordinária da COP30 solicitou à ONU um aumento no suporte financeiro destinado às nações que participarão do evento. Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC, revelou que apenas 10% das delegações possuem reservas em hotéis e pediu subsídios para hospedagem, proposta que foi negada pelos organizadores brasileiros.

Os organizadores da conferência destacam que o valor da diária oferecida pela ONU para Belém é inferior ao de outras cidades do Brasil, o que representa um obstáculo para a participação de países com orçamentos mais limitados. Até o momento, 61 países confirmaram suas acomodações, sendo 47 através da plataforma oficial da COP30 e 14 por outros canais.

A Secretaria Nacional do Consumidor está apurando se a rede hoteleira de Belém está cobrando preços abusivos. Os organizadores afirmam que houve avanços nas negociações com o setor hoteleiro, mas reconhecem que os resultados ainda não são suficientes para atender à demanda das delegações.

Publicado por Nícolas Robert

