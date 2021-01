Ilha de São Luís sofre com falta de energia após falha nas linhas de transmissão

Apagão ocorreu das 8h26 às 12h26 desta sexta-feira; desligamento teria sido causado pela queda de um cabo isolante durante os serviços realizados pela Transmissão Maranhão I

Reprodução/Eletronorte Na manhã desta sexta, ocorreu um desligamento total das subestações São Luís I e São Luís III



A grande São Luís (MA) ficou sem energia na manhã desta sexta-feira, 8, após uma falha nas linhas de transmissão que abastecem a capital e o entorno. Segundo a empresa Eletronorte, às 8h26 desta sexta, ocorreu um desligamento total das subestações São Luís I e São Luís III. A energia total foi retomada às 12h26. O desligamento teria sido causado pela queda de um cabo isolante durante os serviços realizados pela Transmissão Maranhão I. A empresa estava tentando possibilitar a travessia da nova linha de transmissão de 500 kV entre as subestações São Luís II para a São Luís IV. “A empresa Transmissão Maranhão I informa que, durante manobra na execução da obra de construção de um empreendimento de transmissão de energia, numa travessia de cabos, houve desprendimento de um deles, tocando outras quatro linhas deste cruzamento”, diz nota da Transmissão Maranhão I.

“Como resultado, o dispositivo de proteção atuou conforme projetado, desligando as linhas e afetando temporariamente o fornecimento de energia à cidade de São Luís”, completa a empresa. Segundo as companhias, equipes reforçadas já estão atuando para restabelecer o fornecimento regular de energia elétrica na região nas próximas horas. Segundo moradores, faltou água e a cidade ficou sem linha telefônica durante quatro horas. Segundo a Eletronorte, as energizações foram retomadas no fim da manhã e a recomposição total das cargas foi efetivada às 12h26. O Governo do Maranhão informou que está acompanhando e monitorando as medidas para a solução do problema de energia e lembrou que o Procon do Governo do Estado está à disposição para eventuais reclamações dos consumidores sobre danos sofridos durante o apagão.