Inauguração de primeira loja da Shein no Brasil tem filas, tumultos e briga; assista

Para evitar novos incidentes, a empresa colocou regras de entrada para assegurar o funcionamento da loja nos próximos dias

Reprodução/Redes sociais Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que clientes brigam durante a espera nas filas da loja da Shein



A inauguração da primeira loja física da Shein no Brasil ficou marcada por filas, tumultos e briga neste sábado, 12, em São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o exato momento em que clientes começaram a brigar devido a desorganização das filas. Em nota, a empresa disse que controlou o tumulto “rapidamente”. Inclusive, devido as situações, a Shein decidiu fechar o estabelecimento mais cedo, às 17h30. Além disso, para evitar novos incidentes como deste sábado, a empresa impôs regras de entrada para assegurar o funcionamento da loja. Ao todo, serão distribuídas 500 senhas para acesso ao estabelecimento. Outra ação é que os clientes terão um determinado número de peças para provar e limite de tempo dentro da loja em até 20 minutos. O estabelecimento, de formato pop-up, ou seja, loja temporária, foi montado no Shopping Vila Olímpia e ficará até a próxima quarta-feira, 16.

🚨BRIGA: Correspondente da Choquei direto da loja da Shein, em São Paulo. pic.twitter.com/72iQX33qNw — CHOQUEI (@choquei) November 12, 2022