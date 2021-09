Incêndio atinge bar na Mooca em São Paulo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido no incidente ocorrido na zona leste da capital paulista

Reprodução Incêndio em bar localizado na Mooca, na zona leste da capital paulista



Um incêndio atingiu o bar Santo Arnulfo Espetos, localizado no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo, na noite deste domingo, 19. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 21h40 (de Brasília), ninguém ficou ferido no incidente. A corporação também informou que enviou quatro viaturas ao local, sendo que a primeira conseguiu controlar o fogo. A reportagem do Grupo Jovem Pan tentou entrar em contato com o proprietário do estabelecimento, mas ainda não obteve resposta.