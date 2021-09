Avião militar cai em bairro residencial nos EUA, danifica casas e deixa feridos

Através do Twitter, os bombeiros relataram que duas casas sofreram danos materiais significativos como resultado do incidente

Um avião de treinamento militar caiu neste domingo, 19, no bairro residencial de Lake Worth, Texas, nos Estados Unidos, deixando seus dois pilotos feridos – eles foram lançados da aeronave antes que ela caísse no chão. Através do Twitter, os bombeiros de Fort Worth relataram que duas casas sofreram danos materiais significativos como resultado do incidente. Em entrevista coletiva, o chefe de polícia de Lake Worth, Jt Manoushagia, explicou que o incidente ocorreu por volta das 10h53 (hora local) e que, quando os policiais chegaram ao local, encontraram um dos pilotos preso entre os cabos de alta tensão. O outro piloto foi encontrado em um bairro próximo ao local onde o avião caiu. Chefe do Corpo de Bombeiros local, Ryan Arthur, no entanto, disse que nenhuma das casas afetadas pelo acidente recebeu o impacto direto da aeronave. “Este incidente poderia ter sido muito pior se o avião tivesse pousado em uma área residencial aqui em Lake Worth”. Três pessoas que estavam em suas casas no momento do incidente tiveram que receber atendimento médico no local, sem maiores complicações. Lake Worth está localizado a cerca de 12,8 quilômetros de Fort Worth, onde está localizada uma base aérea naval das Forças Armadas dos Estados Unidos.

*Com informações da Agência EFE