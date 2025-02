Incêndio atinge Câmara Municipal de Salvador

Vereador Duda Sanches, que estava no local, confirmou que não houve vítimas e destacou a importância de uma avaliação detalhada para determinar a extensão dos danos causados pelo fogo

Crédito: Rafa Marques Incêndio no Palácio da Câmara Municipal de Salvador, um edifício histórico datado de 1696 e protegido pelo Iphan



Um incêndio no Palácio da Câmara Municipal de Salvador, um edifício histórico datado de 1696 e protegido pelo Iphan, precisou evacuar o local nesta segunda-feira (24), mas felizmente não houve registro de feridos. O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater as chamas, que tiveram início no sistema de ar-condicionado do Salão Nobre e se espalharam pelo teto do prédio. A Polícia Militar também esteve presente na cena do incêndio, realizando a interdição da rua em torno do edifício para garantir a segurança da população. O vereador Duda Sanches, que estava no local, confirmou que não houve vítimas e destacou a importância de uma avaliação detalhada para determinar a extensão dos danos causados pelo fogo. As autoridades estão trabalhando para entender as causas do incêndio e evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. A preservação de um patrimônio tão significativo para a cidade de Salvador é uma prioridade, e a análise dos danos será fundamental para o processo de recuperação do prédio. O Palácio da Câmara Municipal é um marco histórico e cultural, e sua proteção é essencial para a memória da cidade.

