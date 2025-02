Mulher de 71 anos morre após ataque de cachorro em Niterói

Evento aconteceu no bairro Cantagalo, onde a idosa foi encontrada já sem sinais vitais, com ferimentos na cabeça, braços e rosto

Reprodução/Google Street View Bombeiros conseguiram capturar o animal envolvido no ataque



Uma mulher de 71 anos, identificada como Célia Maria C. Faria, perdeu a vida em Niterói após ser atacada por um cachorro. O trágico evento aconteceu no bairro Cantagalo, onde a idosa foi encontrada já sem sinais vitais, com ferimentos na cabeça, braços e rosto. Os serviços de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros, foram chamados para a cena do incidente. Após a chegada, os bombeiros conseguiram capturar o animal envolvido no ataque.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização dos procedimentos necessários. A situação gerou comoção na comunidade local, que se mobiliza em busca de mais informações sobre o ocorrido. As autoridades estão investigando as circunstâncias do ataque e a responsabilidade do proprietário do cão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias