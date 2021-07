Incêndio atinge depósito da Cinemateca Brasileira em São Paulo

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas até o momento

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pelo menos 17 viaturas foram enviadas ao local



Um incêndio atinge o depósito da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 29. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 17 viaturas atuam na ocorrência, registrada por volta das 18h. Às 20h, a corporação ainda controlava o fogo. Não há registro de vítimas. Até o momento, não há confirmação sobre quais áreas do imóvel foram atingidas. O prédio não é a sede principal da Cinemateca, mas abriga rolos de filmes, o acervo da Programadora Brasil e equipes museológicas. Em abril deste ano, trabalhadores do órgão assinaram um manifesto no qual alertaram sobre “os riscos que correm o acervo, os equipamentos, as bases de dados e a edificação da instituição”.

18h04 Informações sobre fogo em edificação comercial, Rua Othao, 290 – Vila Leopoldina, aproximadamente 70 bombeiros, 18 vtrs, sem vítima, aguardo informações do locais#193I. pic.twitter.com/FaQnLsfH1q — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 29, 2021

“A possibilidade de autocombustão das películas em nitrato de celulose, e o consequente risco de incêndio frequentemente recebem mais atenção da mídia e do público. A instituição enfrentou quatro incêndios em seus 74 anos, sendo o último em 2016, com a destruição de cerca de 500 obras. O risco de um novo incêndio é real”, escreveram. Até o momento, a Secretaria Especial da Cultura, responsável pela administração da Cinemateca, não se posicionou sobre o incêndio. Em nota, a Secretaria Especial de Cultura, responsável pela administração do prédio, lamentou o ocorrido e disse que acompanha de perto o incêndio. “Cabe registrar que todo o sistema de climatização do espaço passou por manutenção há cerca de um mês como parte do esforço do governo federal para manter o acervo da instituição. A Secretaria já solicitou apoio à Polícia Federal para investigação das causas do incêndio e só após o seu controle total pelo Corpo de Bombeiros que atua no local poderá determinar o impacto e as ações necessárias para uma eventual recuperação do acervo e, também, do espaço físico. Por fim, o governo federal, por meio da Secretaria, reafirma o seu compromisso com o espaço e com a manutenção de sua história”, diz o documento.