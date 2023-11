Chamas atingiram tanques que armazenavam combustíveis durante o abastecimento; Até o momento, não há informações de feridos

Reprodução/Corpo de Bombeiros Incêndio atinge distribuidora de combustíveis em Chapecó na manhã desta segunda-feira, 13



Um incêndio atingiu uma distribuidora de combustíveis em Chapecó-SC nesta segunda-feira, 13. O fogo atingiu tanques com cerca de dois milhões de diesel, gasolina e álcool da empresa MaxSul, situada às margens da SC-480, que liga os Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A rodovia chegou a ser totalmente bloqueada, mas foi liberada parcialmente. Agentes dos bombeiros atuam no controle das chamas dos tanques incendiados, bem como no resfriamento dos demais que não foram atingidos. O objetivo é evitar que o fogo aumente e cause explosões. Quinze caminhões dos bombeiros e de empresas privadas estão no local. Até o momento. não há registros de feridos. Segundo o repórter Jucinei da Chaga, da Jovem Pan News, o incêndio começou por volta das 6h30. Um caminhão com 76 mil litros de combustíveis fazia um abastecimento no local, quando as chamas se espalharam. Empresas da região colocaram seus caminhões à disposição para buscarem água no Rio Uruguai, para ajudar os bombeiros. A Defesa Civil monitora a toxidade da fumaça que formou uma nuvem no céu do município. Também existe a preocupação com o risco das chamas atingirem os outros tanques da empresa. Pelas redes sociais, a MaxSul informou que o funcionamento da empresa está suspenso por tempo indeterminado e orientou clientes a procurarem outras filiais para realizar o abastecimento.