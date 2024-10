Incêndio atinge edifício Copan, no centro de São Paulo

Segundo os bombeiros, o fogo deu início nas juntas de dilatação do edifício. Ao todo, nove equipes atuam na ocorrência, tanto no 22° andar e no 33° andar do edifício. Até o momento não há registro de vítimas

Um incêndio atinge o edifício do Copan, no centro de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (3). Tombado, o prédio histórico é conhecido especialmente pelas curvas, projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O Corpo de Bombeiros está no local e controla as chamas. Segundo os bombeiros, o fogo deu início nas juntas de dilatação do edifício. Ao todo, nove equipes atuam na ocorrência, tanto no 22° andar e no 33° andar do edifício. Até o momento não há registro de vítimas.

Registros feitos por moradores mostram uma grande quantidade de fumaça saindo pelas janelas e viaturas dos Bombeiros atuando na ocorrência. Por conta do incêndio, muitos moradores tiveram que evacuar e deixar seus apartamento,e ruas no entorno foram interditadas. Há informações preliminares que indicam que o incêndio começou no 22° andar, e a presença de uma tela de proteção do edifício tem dificultado a dispersão da fumaça.

Em nota, a Defesa Civil informou o Corpo de Bombeiros segue tentando “verificar a origem da fumaça branca que está saindo entre as juntas de dilatação” do Copan. O órgão reforçou que, até o momento, não há informações de vítimas.

Os blocos D, de apartamentos maiores, e E, com quitinetes, foram evacuados e interditados durante um período, impedindo a entrada de moradores, que não puderam nem buscar animais de estimação, por exemplo, segundo relatos.Um grupo de moradores idosos do bloco C preferiu descer e se reunir no térreo, segundo trabalhadores de estabelecimentos comerciais do local.

