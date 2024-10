Número de cidades com focos de incêndio em São Paulo sobe para 16

Atualmente, 17 aeronaves estão sendo utilizadas no combate às chamas, incluindo nove de asa fixa e oito de asa rotativa

O estado de São Paulo está enfrentando um preocupante aumento no número de focos de incêndio, com 16 cidades registrando ocorrências, conforme dados divulgados pela Defesa Civil. Após uma breve redução no final de setembro, os incêndios voltaram a crescer, impulsionados por uma recente onda de calor. A expectativa é que a chegada de uma frente fria, já perceptível na capital paulista, ajude a reduzir a incidência de incêndios nos próximos dias. Atualmente, 17 aeronaves estão sendo utilizadas no combate às chamas, incluindo nove de asa fixa e oito de asa rotativa. As cidades afetadas incluem Osasco, Pirapora do Bom Jesus, São Luís do Paraitinga, São José dos Campos, Campos do Jordão, Ribeirão Preto, entre outras regiões do estado. A Defesa Civil está atuando intensamente para controlar a situação, que já foi mais crítica em setembro, quando 25 focos de incêndio foram registrados. A recente onda de calor contribuiu significativamente para o tempo seco e o aumento dos incêndios, com São Paulo registrando a temperatura recorde de 36,7 °C, bem acima da média histórica de 25,2 °C para o mês.

