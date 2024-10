USP é considerada a melhor universidade da América Latina pelo segundo ano consecutivo

Alta proporção de docentes com doutorado e o número de citações por artigo científico foram particularmente notáveis no critério de classificação das universidades

Marcos Santos/USP Imagens Além da USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) também estão entre as dez melhores



A Universidade de São Paulo (USP) foi reconhecida como a instituição de ensino superior mais renomada da América Latina e do Caribe, segundo o ranking QS, pelo segundo ano consecutivo. A Pontifícia Universidade Católica do Chile ocupou a segunda posição, enquanto a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ficou em terceiro lugar. O levantamento avaliou um total de 437 universidades de 23 países da região. O Brasil se destacou no ranking, com nove de suas universidades figurando entre as 25 melhores da América Latina e quatro delas no top 10. Apesar desse reconhecimento, Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS, alertou para a escassez de recursos como um obstáculo significativo para as instituições brasileiras.

Ele enfatizou a necessidade de diversificar as fontes de financiamento e garantir maior autonomia institucional para um desenvolvimento sustentável. O relatório também destacou a urgência de ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil, especialmente para grupos historicamente marginalizados, como estudantes negros e de baixa renda. Embora algumas iniciativas governamentais tenham ajudado a estabilizar o setor, ainda há muitos desafios a serem superados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre os critérios que contribuíram para o bom desempenho das universidades brasileiras, a alta proporção de docentes com doutorado e o número de citações por artigo científico foram particularmente notáveis. As instituições do país dominam a lista de produtividade em pesquisa, com sete delas ocupando as dez primeiras posições. Além da USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) também estão entre as dez melhores.

O ranking QS revelou a seguinte lista das dez melhores universidades da América Latina e do Caribe: em primeiro lugar, a USP, seguida pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, a Unicamp, o Tecnológico de Monterrey do México, a UFRJ, a Universidade do Chile, a Universidade de Los Andes da Colômbia, a Unesp, a Universidade Nacional Autônoma do México e, por fim, a Universidade de Buenos Aires, na Argentina.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane