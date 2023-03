Incêndio atinge escola estadual em Belo Horizonte e mais de 30 pessoas são encaminhadas para hospital

Chamas tiveram início no interior de uma sala de aula, mas não deixaram feridos graves, nem mortes; aulas foram suspensas temporariamente

Twitter/@BHEMeuPais/Reprodução Cerca de 2 mil alunos frequentam o Instituto de Educação de Minas Gerais



Nesta quarta-feira, 22, o Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) foi tomado por um incêndio por volta das 9h40. As chamas teriam começado em uma sala de aula da instituição, localizada em Belo Horizonte. O prédio foi evacuado e cerca de 36 pessoas foram encaminhadas para o Hospital João XXIII para acompanhamento médico por conta da inalação da fumaça. Contudo, até o momento não foram identificadas vítimas fatais ou graves. A Secretaria Estadual de Educação informou que será realizada “uma perícia para identificar as causas do incêndio será realizada pela Polícia Civil e os danos estruturais ainda serão mensurados”. O fogo já foi controlado, mas as aulas foram suspensas por tempo indeterminado para a recuperação das vítimas. “A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que a situação foi controlada imediatamente pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Todos os estudantes e servidores foram evacuados em segurança do prédio. Ninguém se feriu gravemente, mas alguns estudantes inalaram fumaça e foram atendidos prontamente por equipes do SAMU e recebem assistência da equipe da Secretaria de Estado de Educação”, afirmou a instituição em nota. O IEMG é uma das escolas mais tradicionais da cidade e conta com mais de cem anos de existência. Cerca de 2 mil estudantes e aproximadamente 270 funcionários frequentam o prédio.