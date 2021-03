Incêndio atinge galpão com obras de principais artistas mundiais; veja vídeo

Em Taboão da Serra, o fogo avançou sobre uma estrutura que guardava peças da Galeria Nara Roesler; no local existiam criações de Abraham Palatnik, Antônio Dias, Laura Vinci, Vik Muniz e outros

Imagem: Reprodução/Redes sociais Segundo a Galeria Nara Roesler, ainda não se sabe quantas obras foram perdidas no incêndio



Obras de grandes artistas mundiais tornaram-se cinzas devido a um incêndio que atingiu um galpão de armazenamento, localizado em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Durante a noite desta quinta-feira, 25, as chamas acometeram uma estrutura do grupo Alke, empresa especializada em logística, que guardava peças da Galeria Nara Roesler – um dos principais espaços de arte contemporânea do Brasil. No local do incidente existiam obras assinadas por artistas como Abraham Palatnik, Antônio Dias, Laura Vinci e Vik Muniz.

À Jovem Pan, o porta-voz da galeria afirmou que o levantamento sobre as peças perdidas deve ser iniciado em breve. “Estamos acompanhando os desdobramentos do incêndio junto às autoridades, mas será um processo demorado. Ainda não sabemos o que causou o fogo, por ora esperamos o laudo dos Bombeiros, da Polícia Civil e a perícia da seguradora. Por coincidência, a maior parte dos diretores da galeria estavam viajando no momento do acidente. Paralelamente às investigações, começaremos a fazer o levantamento das obras perdidas – qualquer número divulgado neste momento não passa de uma mera especulação”, disse.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou às 17h30 na rua Áurea Tavares, nº 440, no bairro Parque Industrial das Oliveiras. Para controlar o incêndio, dez viaturas foram acionadas e deslocadas para o local. No boletim de ocorrência, consta a informação de que prestadores de serviço viram que as chamas se iniciaram na parte superior do armazém. Em nota, o grupo Alke alegou que está colaborando com as investigações. “Mantendo a política de transparência, informamos que o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. A Brigada de Incêndio atuou imediatamente para debelar as chamas e as operações de rescaldo continuaram ao longo da manhã desta sexta, 26. Ninguém ficou ferido. O local abrigava algumas obras de artes e todos os clientes já foram informados do ocorrido pelo grupo Alke. Estamos colaborando com as autoridades na apuração dos fatos que culminaram no incidente e já lavramos boletim de ocorrência. Em toda a história da empresa, nunca houve caso semelhante. Ressaltamos ainda que o grupo Alke está em dia com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), a licença comprova legalmente a segurança do estabelecimento”, registrou.

Confira vídeo que registrou o incêndio: