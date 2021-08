Incêndio atinge galpão em Barueri e prefeitura suspende aulas em nove escolas da região

Segundo o Corpo de Bombeiros, fogo começou em indústria de reciclagem e se alastrou por outros imóveis; não houve vítimas

Reprodução/Twitter/Corpo de Bombeiros Indústria de reciclagem pegou fogo em Barueri



Um incêndio atinge o galpão de uma indústria de reciclagem em Barueri, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira, 26. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 11h30 na Rua das Antilhas, no Jardim Califórnia. O incêndio começou na fábrica, onde havia 60 mil litros de etanol, se alastrou por imóveis vizinhos e atingiu carros que estavam estacionados na via. De acordo com os Bombeiros, não há vítimas ou feridos. A Prefeitura da cidade, no entanto, informou que as primeiras vítimas estão sendo levadas aos serviços de emergência da cidade e que não há informação oficial sobre mortos. Pelo menos 16 viaturas dos Bombeiros atuam para conter as chamas, com apoio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). A Prefeitura suspendeu as aulas em nove escolas da cidade por conta da fumaça. Um asilo onde vivem 43 idosos também foi evacuado.