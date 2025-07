Incêndio atinge Mercado Municipal de Piracicaba e faz teto desabar

Defesa Civil Estadual informou que fogo começou por volta das 2h desta quarta (23) em um box do estabelecimento; causa será investigada

Divulgação/Instagram/@descubra.piracicaba Mercado Municipal de Piracicaba, inaugurado em 1888, fez 137 anos no último dia 5 de julho



Um incêndio de grandes proporções atingiu o Mercado Municipal de Piracicaba (SP), no centro da cidade, na madrugada desta quarta-feira (23). Grande parte da estrutura local, que fica entre as ruas Governador Pedro de Toledo, Dom Pedro I e Dom Pedro II, foi atingida. Parte do teto desabou, e ainda não há registro de vítimas. O local foi interditado e isolado.

A Defesa Civil Estadual informou que o incêndio começou por volta das 2h desta quarta em um box do estabelecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas que se espalharam rapidamente. Ainda segundo o órgão, 25% do espaço teve sua estrutura afetada. O motivo do incêndio ainda é desconhecido e será investigado pela Defesa Civil e pela Perícia Técnica.

Mercadão completou 137 anos neste mês

O Mercado Municipal de Piracicaba, inaugurado em 1888, fez 137 anos no último dia 5 de julho e é tombado como patrimônio cultural desde 1987 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac). Atualmente, está sob coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema).