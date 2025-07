Incêndio de grandes dimensões consume cinco galpões comerciais em Barueri

Galpões afetados armazenavam diversos materiais inflamáveis, incluindo equipamentos elétricos e produtos gráficos, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas

Um incêndio de grandes dimensões está consumindo cinco galpões comerciais localizados na Avenida Piracema, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. A origem do fogo ainda não foi identificada, e até o momento não há relatos de pessoas feridas. Os galpões afetados armazenavam diversos materiais inflamáveis, incluindo equipamentos elétricos e produtos gráficos, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas. O incidente teve início por volta das 6h30 e, até agora, as equipes de combate ao incêndio ainda não conseguiram controlar a situação.

No local, 15 viaturas do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas para enfrentar o incêndio. As autoridades estão trabalhando para evitar que o fogo se espalhe para áreas adjacentes e para garantir a segurança dos trabalhadores e moradores da região. As causas do incêndio estão sendo investigadas, e a prioridade das equipes é controlar as chamas e minimizar os danos. A situação continua em desenvolvimento, e novas informações devem ser divulgadas à medida que os bombeiros avançam nas operações.

