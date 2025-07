Incêndio atinge palco principal do festival Tomorrowland na Bélgica

Fogo foi registrado por volta de 18h30 no horário local e cerca de uma hora depois, as chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros; não houve vítimas

Reprodução/x/Jovem Pan News Os moradores de zonas próximas ao espaço do festival foram orientados a fecharem suas janelas e portas por conta da fumaça



Um incêndio atingiu o palco principal do festival de música eletrônica Tomorrowland nesta quarta-feira (16), na cidade de Boom, na Bélgica. O evento estava programado para começar na sexta-feira (18). Segundo os organizadores, não houve vítimas. De acordo com o jornal belga De Standaard, o fogo foi registrado por volta de 18h30 no horário local. Cerca de uma hora depois, as chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros. Ainda não se sabe o que deu início ao incêndio.

Em coletiva de imprensa, Debby Wilmsen, porta-voz do Tomorrowland, afirmou que o festival não será adiado, mas que os organizadores ainda estão decidindo como os shows serão divididos sem o palco principal. Os outros palcos não foram afetados pelo incêndio. “A obra-prima já foi. Não podemos reconstruir o palco principal porque foram anos de trabalho, mas todos os outros palcos ainda estão totalmente intactos”, disse Wilmsen, conforme a imprensa belga.

O palco principal do festival de música Tomorrowland pegou fogo nesta quarta-feira (16), na cidade de Boom, província da Antuérpia, Bélgica. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram fogos e fumaça, com a estrutura principal do palco parecendo completamente destruída. O… pic.twitter.com/S4IPVpWs1F — Jovem Pan News (@JovemPanNews) July 16, 2025

O corpo de bombeiro ainda está no local. Os moradores de zonas próximas ao espaço do festival foram orientados a fecharem suas janelas e portas por conta da fumaça.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Tomorrowland, considerado o maior festival de música eletrônica no mundo, teve sua primeira edição em 2005 na Bélgica O evento também tem uma edição brasileira sediada na cidade de Itu, no interior de São Paulo, que está marcada para outubro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório