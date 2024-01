Incêndio atinge metrô em Águas Claras, no Distrito Federal; veja vídeos

As chamas foram controladas pelos bombeiros e a circulação dos trens foi interrompida

Reprodução / Twitter @umdocinhodegabi Vagão pega fogo em Águas Claras



O vagão de metrô próximo à estação Águas Claras, no Distrito Federal, pegou fogo nesta sexta-feira, 12. Segundo o Metrô-DF, o fogo ocorreu em um dos trens que estava sendo recolhido para manutenção e os vagões estavam vazios no momento do incidente. A circulação dos trens foi interrompida e as estações aguardam a liberação da equipe técnica para retomar o funcionamento. O Corpo de Bombeiros informou que foi necessário o uso de uma espuma química para controlar o incêndio. Um dos quatro vagões do trem foi completamente queimado. A fumaça causada pelas chamas foi vista em diversos pontos da região de Águas Claras, mesmo com a presença de prédios. Ainda não há informações sobre como o acidente afetará o horário de funcionamento dos demais trens. Pelas redes sociais, internautas compartilharam o momento do ocorrido. Confira:

