Incêndio atinge prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul

Reprodução/ Twitter @LeonelRadde Vereador Leonel Radde compartilhou vídeos do incêndio no prédio público



Na noite desta quarta-feira, 14, um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio sede da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, na Avenida Voluntários da Pátria, na grande Porto Alegre. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para controlar as chamas. A Secretaria informou que informações preliminares apontam que o incêndio começou no quarto andar. O prédio foi totalmente evacuado e não há vítimas ou feridos. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Delegado Ranolfo Vieira Júnior, está coordenando as ações no local. O governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), lamentou o incêndio em suas redes sociais e comentou que retornará de sua viagem para acompanhar os esforços das equipes do Corpo de Bombeiros.

“Lamento a tragédia material, que não irá diminuir o ímpeto de combate ao crime”, escreveu o governador. “Naturalmente, as perícias serão feitas no sentido de apurar as causas do incêndio. Nossa equipe de governo trabalha para dar rápido encaminhamento para evitar solução de continuidade às atividades das secretarias de segurança e de administração penitenciária”, completou. O vereador Leonel Radde (PT) que também é Policial Civil, postou vídeos na internet de parte da fachada do prédio desabando.