Incêndio atinge telhado do Velódromo no Parque Olímpico

Corpo de Bombeiros atua com 60 militares e mais de 20 viaturas; até o momento, não há registro de vítimas

Reprodução/Redes sociais Teto do Velódromo em chamas durante a madrugada desta quarta-feira (8).



Um incêndio atingiu o telhado do Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste da cidade, na madrugada desta quarta-feira (8).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado para controlar as chamas nas dependências do local, situado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno.

Cerca de 60 bombeiros, de seis unidades, atuam na operação, com o apoio de mais de 20 viaturas e equipes especializadas.

Até o momento, não há registro de vítimas. As equipes seguem trabalhando para combater o incêndio e controlar a situação, sem previsão para o término da ocorrência. Novas informações serão divulgadas assim que disponíveis.

O velódromo é uma instalação esportiva projetada especificamente para competições de ciclismo em pista. A estrutura possui formato oval, com curvas inclinadas que permitem aos ciclistas manter altas velocidades com segurança.

*Reportagem em atualização