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Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de tintas em Diadema

Fogo começou na madrugada desta terça-feira (31) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros; não há registro de vítimas

  • Por Jovem Pan
  • 31/03/2026 06h37 - Atualizado em 31/03/2026 07h02
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Viva ABC/Instagram Um incêndio de grandes proporções atingiu uma distribuidora de tintas na madrugada desta segunda-feira (31) em Diadema, na Grande São Paulo • Viva ABC/Instagram Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Um incêndio de grandes proporções atinge uma distribuidora de tintas desde a madrugada desta terça-feira (31), em Diadema, na Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas.

As primeiras equipes foram acionadas por volta das 3h43 para atender a ocorrência na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, nº 2430, no bairro Canhema, após relatos de fogo em uma edificação comercial.

No primeiro atendimento, cinco viaturas foram deslocadas ao local. Com a chegada das equipes, foi constatado que o incêndio atingia uma loja de tintas com grande intensidade, o que exigiu o reforço do efetivo para o combate às chamas. Um total de 24 viaturas foi mobilizado, e 49 bombeiros atuam no combate às chamas.

Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

 

 

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