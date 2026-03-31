Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de tintas em Diadema

Fogo começou na madrugada desta terça-feira (31) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros; não há registro de vítimas

Viva ABC/Instagram Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.



Um incêndio de grandes proporções atinge uma distribuidora de tintas desde a madrugada desta terça-feira (31), em Diadema, na Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas.

As primeiras equipes foram acionadas por volta das 3h43 para atender a ocorrência na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, nº 2430, no bairro Canhema, após relatos de fogo em uma edificação comercial.

No primeiro atendimento, cinco viaturas foram deslocadas ao local. Com a chegada das equipes, foi constatado que o incêndio atingia uma loja de tintas com grande intensidade, o que exigiu o reforço do efetivo para o combate às chamas. Um total de 24 viaturas foi mobilizado, e 49 bombeiros atuam no combate às chamas.

atualização – Incêndio – Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 2430: Pelo local, distribuidora de tintas, 18 viaturas empenhadas e 49 bombeiros — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 31, 2026

Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.