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Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Brás; veja vídeos

Segundo a Defesa Civil estadual, trata-se de uma fábrica de mesa de sinuca

  • Por Jovem Pan
  • 29/03/2026 09h21 - Atualizado em 29/03/2026 09h56
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Defesa Civil de SP Incêndio no Brás Incêndio no Brás

Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica no Brás, na região central de São Paulo, desde o fim da noite de sábado (28).

No momento, há 66 bombeiros e 25 viaturas na Rua Sampaio Moreira, 162. Não há vítimas.

Segundo a Defesa Civil estadual, trata-se de uma fábrica de mesa de sinuca. A Defesa Civil Municipal, Enel e Sabesp também foram acionadas.

Fogo também atingiu outro imóvel, de propriedade de um casal de chineses.

 
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