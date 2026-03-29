Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Brás; veja vídeos
Segundo a Defesa Civil estadual, trata-se de uma fábrica de mesa de sinuca
Defesa Civil de SPIncêndio no Brás
Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica no Brás, na região central de São Paulo, desde o fim da noite de sábado (28).
No momento, há 66 bombeiros e 25 viaturas na Rua Sampaio Moreira, 162. Não há vítimas.
Segundo a Defesa Civil estadual, trata-se de uma fábrica de mesa de sinuca. A Defesa Civil Municipal, Enel e Sabesp também foram acionadas.
Fogo também atingiu outro imóvel, de propriedade de um casal de chineses.
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