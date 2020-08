Incêndio de grandes proporções atinge terreno da fábrica da Nestlé em Araçatuba

Três viaturas dos Bombeiros atuaram para conter as chamas; não houve vítimas

Reprodução Incêndio foi controlado em Araçatuba pelas equipes dos Bombeiros



Um incêndio de grandes proporções tomou conta de um terreno que pertence à fábrica da Nestlé em Araçatuba, no interior de São Paulo, na noite de sábado (15). As chamas começaram por volta das 18h e só foram controladas às 23h30, não houve vítimas e as instalações da fábrica não foram atingidas. Três viaturas da equipe do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, que foi combatida com sucesso. A informação foi confirmada por um bombeiro de Araçatuba à reportagem da Jovem Pan. Ainda não se sabe quais as causas do fogo, mas a região tem sofrido com queimadas devido à seca das pastagens.