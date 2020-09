Incêndio em São Paulo: Cerca de 40 ônibus são destruídos em pátio na zona leste

De acordo com a SPTrans, o local está desativado e os veículos queimados não estavam mais em circulação

HENRIQUE BARRETO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Um incêndio na Zona Leste deixou mais de 40 ônibus destruídos



A cidade de São Paulo registrou um incêndio no final da tarde deste sábado, 19, na zona leste. Um pátio pegou fogo e pelo menos 40 ônibus foram destruídos – até o momento, não há informações de feridos. Acionado, o Corpo de Bombeiros controlou a situação em algumas horas com o auxílio de 43 homens.

O pátio fica localizado na rua Professor Hasegawa com a rua José Bonifácio, no bairro de Itaquera, e pertence a uma empresa de transporte coletivo da capital. Mas, de acordo com a SPTrans, o local está desativado. Os veículos queimados, portanto, não estavam mais em circulação. “A SPTrans informa que um incêndio ocorreu na tarde deste sábado (19) na garagem desativada da empresa Express, na Rua Professor Hasegawa, 100, no bairro Colônia. Os veículos no local não fazem parte da frota operacional autorizada a circular no município de São Paulo”, comunicou.

*Com informações do Estadão Conteúdo