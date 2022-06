Incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte deixa dois mortos nesta madrugada

Vítimas eram pacientes que estavam internadas na unidade de saúde e apresentavam quadro clínico grave; área afetada foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, mas restante do prédio foi liberado

Banco de imagens/Pixabay Chamas foram controlada ainda durante a madrugada



Um incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, deixou dois mortos na madrugada desta terça-feira, 28. As vítimas eram pacientes que estavam internadas na unidade de saúde e apresentavam quadro clínico grave. Os corpos estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). O incidente ocorreu na ala C do décimo andar do prédio. De acordo com a Santa Casa, no momento do início do incêndio, havia 931 pacientes internados, e todos que estavam alocados décimo e nono andar foram removidos para que os agentes de segurança pudessem atuar no controle das chamas. A unidade de saúde também informou que, após o fim da operação, os pacientes foram remanejados e submetidos a uma avaliação pelo corpo assistencial. A área afetada pelo incêndio foi interditada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. As outras partes da Santa Casa foram liberadas para voltar a funcionar regularmente.