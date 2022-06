Incêndio deixa ao menos 11 mortos em clínica de reabilitação no RS; veja vídeo

Duas pessoas estão recebendo cuidados médicos no Hospital de Caridade de Carazinho e outras duas escaparam sem ferimentos do incidente

Reprodução/Twitter/@gustavogossen Incêndio em clínica de reabilitação de Carazinho, no Rio Grande do Sul, deixa 11 mortos



Um incêndio em um centro de reabilitação para dependentes químicos na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, deixa pelo menos 11 mortos nesta sexta-feira, 24. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, as chamas teriam começado no alojamento, onde havia 15 pessoas, durante a madrugada. Dez corpos foram encontrados no local. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital de Caridade de Carazinho, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Outras duas pessoas saíram do incêndio sem ferimentos. Os bombeiros informaram que o fogo foi controlado, mas mantém equipes de prontidão no local. As buscas por desaparecidos foram encerradas. Os agentes da equipe de perícia estão sendo aguardados para averiguar as causas do incêndio e remover os corpos. Nas redes sociais, circulam vídeos que registram as altas chamas e fumaça do incidente.