Incêndio no Centro de SP danificou primeira igreja ortodoxa do Brasil

Um incêndio que atinge o Centro de São Paulo desde a noite de domingo, 10, já afetou quatro prédios da região. Além do prédio comercial em que o fogo começou, localizado na Rua Barão de Duprat número 95, uma igreja também foi fortemente atingida pelas chamas. Trata-se da Igreja Ortodoxa Antioquina de Nossa Senhora, primeira igreja ortodoxa do Brasil e uma das primeiras da América. A igreja fica localizada na Rua Cavalheiro Basílio Jafet 115, próximo ao prédio que pegou fogo. A história da igreja remonta ao início do século XX, quando cristão ortodoxos sírios-libaneses precisavam de um lugar para processar sua fé. Com isso, a igreja começou a ser construída em 1900, sendo que o local só foi inaugurado em 1904, quando a igreja passou a operar sob o comando do Arquimandrita Silvestros As-Seghir. Por muitos anos, o local foi o único templo ortodoxo da cidade, situação que só mudaria com a conclusão da construção da Catedral Metropolitana Ortodoxa, na região do Paraíso.

Ao longo dos anos, com o crescimento da região central, a construção original da Igreja sofreu diversas alterações. Dentre as principais, está a destruição do campanário, torre que abriga os sinos nas igrejas. Ano depois, o sino foi transferido para a Catedral, onde segue exposto como relíquia. Outra mudança realizada foi a construção de andares comerciais acima da igreja, que manteve apenas a área do altar. Antes do incêndio a igreja realizava celebrações ortodoxas, como a Festa de 25 de Março. Em suas redes sociais, a administração da Igreja divulgou fotos do interior do local após o incêndio. “Infelizmente o estrago foi grande”, diz uma publicação que mostra registros da igreja, totalmente destruído pelas chamas.