Inep anuncia datas do Enem para participantes isentos em 2020 que faltaram às provas

Datas para os participantes que já realizaram a inscrição estão mantidas nos dias 21 e 28 de novembro deste ano; saiba como se inscrever

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Participantes poderão realizar a inscrição a partir das 10h desta terça-feira, 14



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou as datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 para inscritos que obtiveram a isenção em 2020 mas não realizaram a prova. Os participantes poderão realizar a inscrição a partir das 10h desta terça-feira, 14, na Página do Participante e o prazo irá até as 23h59 do dia 26 de setembro. Os participantes que realizarem a inscrição irão garantir a isenção. Este grupo realizará a prova nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, junto com a edição do Enem para adultos privados de liberdade (Enem PPL). Os demais participantes que já confirmaram suas inscrições realizarão as provas nos dias 21 e 28 de novembro deste ano. O Enem 2021 tem 3.109.762 inscrições confirmadas, o que representa o menor volume desde 2005. Em 2020, a abstenção atingiu um patamar de 55,3% dos candidatos.