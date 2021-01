Inep anuncia que Amazonas realizará o Enem nos dias 23 e 24 de fevereiro

Motivo do adiamento da prova é o estado de calamidade pública decretado pelo governo por conta do avanço da Covid-19

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Primeira prova do exame seria aplicada neste domingo, 17



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou que o estado do Amazonas irá realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021. O anúncio foi feito pela assessoria do órgão na noite desta sexta-feira, 15, dois dias antes da data original em que a primeira prova do exame seria aplicada. Segundo o comunicado, o Inep e o Ministério da Educação (MEC) “cumprirão a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e irão unir esforços institucionais, em conjunto com o governo do Amazonas, para a adoção de soluções administrativas alternativas com vistas à realização do Enem nas datas previstas de reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro”. O motivo do adiamento da prova é o estado de calamidade pública decretado pelo governo por conta do avanço da Covid-19.

Na última quarta-feira, 13, a Justiça determinou a suspensão da realização das provas do Enem no Amazonas sob pena de multa de R$ 100 mil por dia em caso de descumprimento. O governo chegou a recorrer da decisão. No comunicado, o Inep ressalta a decisão da Justiça Federal e diz que trabalhou com a prefeitura de Manaus e o governo do estado para “assegurar que os participantes do Amazonas possam realizar o Enem 2020, o que se tornará possível a partir da decisão proferida”. No resto do país, a primeira prova do exame será aplicada nos próximos dois domingos, 17 e 24.