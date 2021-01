Inep divulga gabaritos do Enem 2020; saiba como conferir suas respostas

A previsão é de que os resultados oficiais do Enem 2020, incluindo a nota da redação, sejam divulgados apenas no dia 29 de março

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Candidatos podem conferir respostas das 180 questões objetivas do exame



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os gabaritos das provas impressas Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Para acessar as respostas das 180 questões objetivas realizadas, o participante deve acessar o portal do Inep e selecionar quais cadernos utilizou na prova. Apesar de permitir que o candidato verifique quantas questões acertou, o gabarito não possibilita o cálculo da nota final, uma vez que a correção leva em conta a Teoria da Resposta ao Item (TRI), que avalia a coerência nas respostas do candidato. A previsão é de que os resultados oficiais do Enem 2020, incluindo a nota da redação, sejam divulgados apenas no dia 29 de março.

Realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro, as provas do Enem trouxeram 180 questões objetivas divididas em quatro áreas do conhecimento, sendo elas: matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. A versão digital do Enem será aplicada nos próximos domingos (31 de janeiro e 7 de fevereiro) e a reaplicação da prova está prevista para os dias 23 e 24 de fevereiro. O total de abstenção nesta edição do Enem foi de 55,3%, o que significa que menos da metade dos inscritos para o exame realizaram as provas.