Influenciador causa acidente de carro, tenta monetizar com o ocorrido e é criticado nas redes sociais

Alemão da Caravan dirigia um Opala acima da velocidade permitida pela rodovia dos Bandeirantes e colidiu com um Volkswagen Tiguan; rapaz disponibilizou vídeo do acidente para quem pagasse pelo acesso

Reprodução/Instagram/@geracaoopaleira Opala do Alemão da Caravan após acidente na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo



O influenciador Rodrigo Augimeri Barra, conhecido nas redes sociais pela alcunha de Alemão da Caravan, causou polêmica após se envolver em um acidente na rodovia Bandeirantes e divulgar um link cobrando pelas imagens da ocorrência. A batida em questão aconteceu na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, na manhã do último domingo, 31. Nas imagens as quais a equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso, possível ver o rapaz dentro do veículo com outra pessoa no banco do passageiro. O automóvel encontra-se ultrapassando outros carros e, nas mãos do companheiro, há um celular com um número ‘178’ – possível indicador da velocidade do Opala. Após cruzar entre as vias de maneira perigosa, Alemão bate seu carro com um Volkswagen Tiguan Allspace e segue com o veículo para o acostamento após a colisão que não deixou feridos.

Na tentativa de capitalizar financeiramente com o ocorrido em seu Instagram, onde acumula mais de 130 mil seguidores, Rodrigo compartilhou um link que direcionava para uma página de compras para que seus apoiadores pagassem para entrar na área de ‘melhores amigos’ do rapaz, no aplicativo, e ter acesso ao acidente. Com a rápida e negativa repercussão, o influenciador apagou a publicação na noite da última quarta-feira, 03. No vídeo, o Alemão da Caravan confirmou que a alta velocidade devia-se a uma tentativa de ultrapassar o ‘Petróleo’ – Luan Galasso, dono do canal Petrolhead, que integrava o racha na rodovia. “Petróleo tinha me passado a milhão, fui atrás tentar buscar… tava 4 marcha cheia [sic] perto de uns 190 km[/h]”, disse. No mesmo vídeo, Rodrigo assume a responsabilidade pela colisão. “Foi 100% cag… minha, achando que iria ter brecha para passar. Excesso de confiança [em] achar que nunca vai acontecer com a gente. Vontade [de] cavar [um] buraco no chão e se esconder”, completou. Na última publicação de Alemão, é possível ver críticas dos internautas referente o acidente. Em uma das reprovações, o usuário Pedro Torres pede a cassação da habilitação do Alemão: “Como é que alguém assim ainda não perdeu a CNH? Alguém que fatura filmando racha em via pública, ainda postando foto do acidente. Já deveria ter perdido a CNH permanentemente”, argumenta.

A proprietária do Volkswagen Tiguan Allspace, Thabata Najdek, também foi às redes explicar a sua versão do ocorrido. No Instagram ‘@pinasgemeas’ – utilizado para divulgar o dia a dia de suas filhas gêmeas Aurora e Bella, esta que realiza um tratamento contra um tumor o cérebro -, a empresária afirmou que estava indo a um parque aquático nas proximidades após o pedido das pequenas. Assim que o acidente aconteceu, Thabata explica que encontrava-se próxima aos 90 quilômetros por hora, na faixa central da rodovia, e atribuiu a um milagre o fato da batida não ter causado consequências mais graves. “O importante é que não foi algo pior”, disse. Após a repercussão, Alemão da Caravan afirmou que realizou o pagamento dos danos causados pelo acidente. A Polícia Rodoviária de São Paulo, bem como a concessionária da via, a CCR AutoBan, foram questionados sobre o acidente e não responderam até a publicação desta matéria.

Confira as imagens do acidente abaixo: