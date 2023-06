Influenciador da página ‘Carros de Baiano’ é morto a tiros em São Paulo

Diego Henrique Barbosa, de 37 anos, foi socorrido pela por agentes da Polícia Militar e levado à UPA Pirituba, mas não resistiu aos ferimentos; a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso

Reprodução/Twitter/@otimistaoficial Diego Henrique Barbosa ficou conhecido por administrar a página 'Carros de Baiano', com mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram



O influenciador digital Diego Henrique Barbosa, dono da página “Carros de Baiano”, foi morto a tiros na última sexta-feira, 2, na região do Parque São Domingos, zona norte de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 11h da manhã, na Rua Martins Teotônio. O homem, de 37 anos, estaria saindo da casa da namorada quando foi alvejado. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um Volkswagen Gol prata se aproxima da vítima, uma pessoa no banco do passageiro abre a porta e faz pelo menos 12 disparos enquanto o veículo está em movimento. De acordo com o comunicado da Polícia Militar enviado à Jovem Pan, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já ferida, mas consciente. Diego foi socorrido e levado à UPA Pirituba, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. No local foram apreendidos dois celulares.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o caso. “A autoridade realiza diligências em buscas de imagens, testemunhas, e buscas por demais elementos que auxiliem no esclarecimento dos fatos. São aguardados os resultados dos laudos periciais de local e necroscópico visando à identificação e prisão dos autores”, comunicou a corporação por meio de nota. Diego Henrique Barbosa ganhou relevância por ser o criador da página “Carros De Baiano” que compartilha fotos e vídeos de carros modificados com legendas de conteúdo humorístico. O perfil no Instagram acumula 1,2 milhões de seguidores.