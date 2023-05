PF prende homem acusado por três homicídios no Amazonas

Suspeito foi detido no Mato Grosso, onde se mudou em 2021 após descumprir medidas determinadas pela Justiça amazonense

Polícia Federal/Divulgação PF cumpriu mandado de prisão contra homem que é acusado por três homicídios



A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quarta-feira, 17, um homem acusado de três homicídios no Amazonas. De acordo com a corporação, em uma das ocorrências, ele é suspeito de envolvimento na morte de um homem, no distrito de Cacau Pirêra, em 2018. O indivíduo e três comparsas teriam invadido a casa da vítima e a matado com sete tiros. A PF informou que o assassinato teria sido motivado por disputa pelo tráfico de drogas no município amazonense. O homem também é investigado por outros dois homicídios, todos ocorridos no Amazonas. Segundo a corporação, o suspeito mudou-se para Rondonópolis, no Mato Grosso, em 2021, quando descumpriu medidas determinadas pela Justiça do Amazonas e passou a atuar como microempreendedor. O preso foi encaminhado à Penitenciária Major Eldo de Sá Correa – Mata Grande de Rondonópolis e aguarda a decisão do juízo responsável.