Influenciador é preso suspeito de forjar furto para filmar e postar na internet

Além de Luan Lennon, outras duas pessoas da equipe do jovem de 23 anos foram presas no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/@luanlennonbr Luan Lennon, influenciador do Rio de Janeiro



O influenciador Luan Lennon e mais duas pessoas de sua equipe foram presas após forjarem um furto no centro do Rio de Janeiro na madrugada de quinta-feira (7), para filmar e postar na internet. A informação foi confirmada pelos policiais da 4ª DP (Praça da República).

Os agentes da Polícia Civil explicaram que Luan Lennon Camacho Braga Oliveira deixou o vidro de um carro aberto e planejou com um flanelinha que ele ofereceria R$ 30 a um pedestre para furtar um celular que estava dentro do veículo.

Ainda segundo os policiais, toda a ação teria sido gravada pelo influenciador em um carro do outro lado da rua para posteriormente ser publicada na internet. Em seguida, ainda segundo a polícia, ele abordou o suposto ladrão e tentou dar voz de prisão.

A 4º DP informou que os presos e o flanelinha ainda podem responder por fraude processual e foram presos em flagrante. “Os três foram ouvidos e autuados em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa. As investigações prosseguem para esclarecer todos os fatos e identificar possíveis outros envolvidos”, disse a Polícia Civil em nota. A Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) informou em nota que, na quinta-feira, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionadas à Praça da República para checar uma ocorrência de possível furto de telefone celular. “No local, os policiais encontraram um homem detido por populares. Um telefone celular foi apreendido. Um homem se apresentou como vítima e outros três como testemunhas. Todos foram conduzidos à 4ª DP para apreciação dos fatos”, informou nota da Polícia Militar.

O Instagram de Lennon tem mais de um mihão de seguidores e é onde o candidato a vereador pelo PL em 2024 se descreve como “carioca, de 23 anos, empresário e acadêmico de Direito”, além de afirmar estar “combatendo a desordem em todo Estado do Rio de Janeiro!”.