Influenciadora e namorado são encontrados mortos em Minas Gerais; Polícia Civil acredita em feminicídio

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o namorado de Livvia Bicalho atirou na companheira e se suicidou em seguida

Reprodução/Instagram/LivviaBicalho Livvia Bicalho e o seu namorado Rafael Ribeiro, acusado de assassinar a companheira a tiros



A influenciadora digital e cantora sertaneja Livvia Bicalho, de 37 anos, e seu namorado, Rafael Ribeiro, de 39 anos, foram encontrados mortos na tarde de quarta-feira, 21, em um apartamento na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais. A Polícia Militar chegou ao local por volta as 12h58 e encontrou o casal morto. Segundo a PM, sons de tiros foram ouvidos pelos vizinhos. Livvia foi encontrada caída no chão, enquanto Ribeiro estava sentado, encostado na parede com a arma na mão. Em seguida, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao apartamento para realizar os primeiros levantamento periciais. Com base nas informações inicias, a PCMG trabalha com a hipótese de eventual feminicídio de Livvia seguido de suicídio do companheiro, que se matou com um tiro no ouvido. Além de cantora, Livvia era empresária e tinha sua própria marca de roupas. No Instagram, a influenciadora contava com 101 mil seguidores. Ela compartilhava looks, seu dia a dia e fotos com familiares. Livvia deixa dois filhos: uma menina de 19 anos e um garoto de 9.