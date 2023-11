Inmet alerta para risco de chuvas intensas no Rio Grande do Sul

População deve tomar precauções e buscar abrigo em locais seguros

Principais riscos associados as chuvas são alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas



O Rio Grande do Sul está em alerta para a ocorrência de chuvas intensas, de acordo com um aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo, 12. O aviso, que é válido até as 10h da segunda-feira (13), destaca a possibilidade de chuvas superiores a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, representando um grande perigo para a região. Os principais riscos associados as chuvas são alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em municípios que já são suscetíveis aos acidentes. As áreas em perigo incluem a Área Metropolitana de Porto Alegre, Sudoeste, Sudeste, Centro Ocidental, Centro Oriental, Noroeste e Nordeste. Nessas regiões, o Inmet recomenda que os moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, além de observarem qualquer alteração nas encostas e buscarem abrigo em locais seguros. Em caso de situação de inundação ou similar, é indicado proteger pertences envoltos em sacos plásticos para evitar danos causados pela água. Além disso, é importante buscar mais informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros para obter orientações específicas sobre como agir diante dessas condições climáticas adversas.