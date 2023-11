PF intensifica monitoramento do Enem; oito envolvidos em vazamento já foram identificados

Segundo a corporação, não há informações sobre a postagem de conteúdos da prova antes do horário estipulado para início da aplicação

JONAS SANTOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de alunos que irão fazer o ENEM, em colégio na cidade de Santa Rosa, RS



A operação de segurança para aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já identificou oito pessoas que divulgaram imagens dos Cadernos de Questões durante as provas do primeiro domingo, aplicadas em 5 de novembro. As fotografias foram detectadas por meio de monitoramento do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que acionaram a Polícia Federal (PF). Após apurações, não há nenhuma informação de postagem de conteúdo da prova antes do horário estipulado para início da aplicação. Desde então, agentes da PF já identificaram e ouviram pessoas que cometeram as irregularidades nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF). Além disso, ainda são realizadas diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará. A operação também apreendeu materiais com suspeita de uso para aplicação de fraude ao exame em Maceió (AL) e Vitória da Conquista (BA). As empresas responsáveis pelo gerenciamento das mídias sociais foram oficializadas para preservar as imagens das provas e auxiliar com o rastreamento das postagens. Em comunicado, a Polícia Federal informa que profissionais de diversas áreas atuam para monitorar possíveis ocorrências no armazenamento e na distribuição dos malotes de provas. Nos Estados, o monitoramento da Operação Enem 2023 é feito pelas forças de segurança, por suas respectivas secretarias de segurança pública ou estruturas similares.