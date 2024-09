Inmet alerta para tempestades e granizo em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Embora a capital paulista não esteja sob este alerta específico, há um aviso para chuvas intensas na região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso sobre a possibilidade de tempestades em várias cidades do estado de São Paulo, além de áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e o norte do Paraná. O alerta, que começou ao meio-dia e vai até as 23h59, também menciona a chance de granizo durante as precipitações. Classificado como alerta amarelo, que indica “Perigo potencial”, o aviso prevê chuvas com intensidade entre 20 e 30 mm/h e ventos que podem alcançar de 40 a 60 km/h. Entre os municípios que podem ser afetados estão Ribeirão Preto, Bauru e Campinas. Embora a capital paulista não esteja sob este alerta específico, há um aviso para chuvas intensas na região.

Além de São Paulo, o alerta se estende para partes de Minas Gerais, o norte do Paraná e a cidade de Resende, no Rio de Janeiro. O Inmet destaca os riscos associados, como chuvas volumosas, ventos fortes e a possibilidade de granizo, recomendando que as pessoas evitem se abrigar sob árvores e estacionar próximo a torres de transmissão. Na capital paulista e em algumas cidades do litoral, o alerta é para chuvas intensas, com previsão de precipitações significativas e ventos fortes, embora não haja expectativa de granizo nessas áreas.

