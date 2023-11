Inmet emite alerta de ‘grande perigo’ após onda de calor nos Estados

Próximos cinco dias consecutivos serão de calor intenso pelas cidades do Brasil; atenção deve ser redobrada com idosos e crianças

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo Pedestres caminham pelo Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, em tarde de sol forte e calor



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo após a onda de calor atinge o Brasil. Estão em alerta vermelho seis estados e o Distrito Federal, com a expectativa de que esses locais fiquem com a temperatura 5ºC acima da média por cinco dias consecutivos. O comunicado foi emitido na sexta-feira, 10, e segue até a quarta-feira, 15. Estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, São Paulo e Minas Gerais, além do Distrito Federal, devem ficar atentos para perigos de incêndios florestais e outras condições que podem provocar risco à saúde, principalmente em idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Além da onda de calor, alguns Estados das regiões do país terão baixa umidade, intercalando entre 30% e 12%. As temperaturas podem chegar aos 44ºC em algumas cidades. Para região Sul, a instabilidade meteorológica pode trazer também tempestades com frente fria, chuvas intensas e ventos de até 100km/h, além de possível queda de granizo e risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e inundações. Em São Paulo, o alerta é que a temperatura atinja seu recorde esse ano aos 37ºC no próximo domingo, 12. Com essa onda de calor, é importante manter os cuidados em casa para evitar riscos graves à saúde. O ministério da Saúde orienta para que haja um cuidado maior com idosos e crianças por conta do tempo seco e da baixa umidade do ar, que podem ocasionar problemas respiratórios e outros desconfortos. A aplicação do protetor solar, também, é extremamente recomendada para pessoas que vão se expor ao sol, além da ingestão de água para evitar desidratação.