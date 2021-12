INSS prorroga até julho o prazo para prova de vida de aposentados

Beneficiários terão até julho de 2022 para provar que ainda estão vivos, ao invés de janeiro, como previsto anteriormente

Foto: ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/09/2020 - 16:50 INSS havia mantido pagamentos apesar de não realização de provas de vida por causa da pandemia



O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) anunciou nesta terça, 28, que prorrogou o prazo para realização de prova de vida de aposentados, que terão mais tempo recebendo o benefício antes do bloqueio. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), o segurado ou beneficiário só terá o dinheiro bloqueado em caso de não realização da prova de vida a partir de julho de 2022, ao invés de janeiro de 2022, como previsto em portaria anterior. A prova de vida deve ser realizada em qualquer órgão do INSS responsável pelo pagamento do benefício no mês de aniversário do beneficiário titular.

“A partir de julho de 2022, em caso de ausência de comprovação de vida no mês de aniversário do titular do benefício, os créditos mensais da segunda e da terceira competências subsequentes serão encaminhados à rede pagadora com marca de bloqueio, inclusive para aqueles com mês de aniversário de janeiro a junho de 2022”, preconiza o texto publicado no DOU. Os titulares de benefícios cujo vencimento da última comprovação de vida for até dezembro de 2021 deverão realizá-la de forma escalonada, antes da data de início de bloqueio, de acordo com cronograma divulgado junto com a portaria. Segundo o INSS, cerca de 36 milhões de beneficiários devem realizar a prova de vida anualmente para continuar a receber seus benefícios. Por causa da pandemia de Covid-19, a partir de março de 2020 os pagamentos continuaram a serem feitos apesar da não realização de provas de vida.