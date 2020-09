INSS reabre nesta quinta-feira 119 agências no Estado de São Paulo

Inicialmente prevista para segunda-feira (14), a reabertura foi suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; atendimentos precisam ser agendados previamente e acontecem presencialmente das 7h às 13h

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Agências do INSS em São Paulo reabrem hoje



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reabre nesta quinta-feira (17) 119 agências de atendimento no Estado de São Paulo. Inicialmente prevista para segunda-feira (14), a reabertura foi suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O instituto conseguiu, no entanto, uma liminar autorizando a retomada das atividades. O beneficiário pode consultar as unidades que serão reabertas pela internet. O atendimento ao público será feito seguindo uma série de procedimentos para evitar a disseminação do novo coronavírus. O uso de máscaras, por exemplo, é obrigatório dentro das agências. Além disso, os atendimentos precisam ser agendados previamente e acontecem presencialmente das 7h às 13h.

As agências passaram por uma série de adequações para retomada do atendimento presencial. Todos os servidores usam equipamentos de proteção individual e têm à disposição álcool em gel, máscaras e luvas. Também foram instaladas barreiras de acrílico nas mesas de atendimento, para evitar o contato entre os servidores e os segurados. Serão priorizados os casos de avaliação social, cumprimento de exigência (apresentação de documentação), justificativa administrativa e reabilitação profissional. Os serviços que ainda não estão disponíveis de forma presencial podem ser acessados pelos canais remotos: o Portal Meu INSS, o aplicativo para celular e o telefone 135.

*Com Agência Brasil