Peritos médicos do INSS não irão retomar trabalho presencial nesta segunda-feira

Somente 12 das mais de 800 agências do INSS foram aprovadas para retornar depois das vistorias; algumas não tinham nem mesmo equipamentos de proteção individual

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Agências devem abrir, mas não terão inicialmente este serviço



A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP) informou na noite desta sexta-feira, 11, que os médicos peritos do INSS não irão retomar o trabalho nesta segunda-feira, 14, e que continuará sendo remoto. Isso porque somente 12 das mais de 800 agências do INSS foram aprovadas para retornar depois das vistorias. Todas as outras, que representam mais de 1500 consultórios de perícia no Brasil, apresentaram pelo menos uma grave inconsistência que impede o retorno da categoria. Dessa forma, as agências do INSS devem abrir, mas não terão inicialmente este serviço. “As 12 agências aprovadas são de pequeno ou médio porte e localizadas no interior do país. Abrir apenas estas agências e manter fechadas as demais é inviável do ponto de vista gerencial e operacional e causaria potencial caos nas cidades devido a riscos de sobrecarga de demanda”, disse a ANMP em nota.

A Associação informou que “se comprometeu com o governo a colaborar na logística de novas inspeções de APS em conjunto com os gerentes do INSS, conforme as pendências apontadas forem sendo sanadas, até que 100% das APS estejam liberadas para atendimento ao público”. Além disso, lembrou que diversos itens do checklist não seriam impeditivos para reabertura, sendo alvo de pactuação de recomposição no futuro. Mesmo assim, apenas 12 passaram na checagem, o que mostra a falta de estrutura dos locais diante da pandemia da Covid-19. “É essencial que as APS tenham em dia determinadas estruturas e rotinas que são essenciais para o trabalho médico pericial e dos servidores em geral. Mesmo com todo o alarde da pandemia, ainda tínhamos agências sem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), dentre diversos outros problemas. Por isso não será possível o retorno na próxima segunda”, afirmou em comunicado.

Enquanto isso, toda a categoria permanecerá atendendo os pedidos de antecipação remota e demais solicitações que já vem sendo feitas ao longo da pandemia. Mais cedo, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, afirmou que nem todas as agências e servidores do INSS retomarão o atendimento presencial na segunda-feira. Segundo Bianco, o retorno será feito de forma gradual. “Nem todos os serviços estarão disponíveis”, afirmou. O secretário explicou ainda que o atendimento nas agências precisará ser previamente agendado pelo aplicativo “Meu INSS” ou pelo telefone 135. Ou seja, os segurados do INSS não devem ir às agências sem marcar um atendimento.