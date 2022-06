Autoridades também registraram outras duas infecções, uma no Rio de Janeiro e outra no Rio Grande do Sul; outros 13 pacientes com quadros suspeitos estão sob investigação dos órgãos de Saúde

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Tubos de ensaio rotulados como "positivo para o vírus Monkeypox", que provoca a varíola dos macacos



O Instituto Adolfo Lutz confirmou nesta quinta-feira, 16, o quarto caso de varíola dos macacos, doença causada pelo vírus importado monkeypox, em São Paulo. Segundo nota divulgada pelo Ministério da Saúde, o paciente, de 28 anos, mora em Indaiatuba, no interior do Estado. Assim como nos demais casos, trata-se de um paciente com histórico de viagem recente à Europa. Ainda de acordo com a pasta, o homem está em isolamento domiciliar, apresenta quadro clínico estável e segue monitorado pelas Secretarias de Saúde do Estado e do município. As pessoas que tiveram contato com ele estão sendo rastreados pelos órgãos de Saúde. Com esta última notificação, chega a seis o número de casos de varíola dos macacos contabilizados no Brasil – além dos quatro registrados em São Paulo, há um no Rio Grande do Sul e outro no Rio de Janeiro. Outros 13 pacientes com quadros suspeitos estão sob investigação.