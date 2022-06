Instituto Oswaldo Cruz identifica novo caso de varíola dos macacos no Rio de Janeiro

O Brasil tem, no momento, oito casos confirmados do monkeypox, sendo quatro em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no RJ

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Este já é o segundo caso de monkeypox no estado do Rio de Janeiro neste ano



O Ministério da Saúde foi notificado neste domingo, 19, de um novo caso de monkeypox (varíola dos macacos) no Brasil. O caso foi confirmado no Rio de Janeiro pelo Laboratório de Enterovirus do Instituto Oswaldo Cruz. O paciente do sexo masculino, de 25 anos, residente do município de Maricá, está em isolamento viral. Segundo a pasta, ele não viajou ao exterior, mas teve contato com estrangeiros. O estado quadro clínico é estável, sem complicações e está sendo monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e pelas Secretarias de Saúde do Estado e Município. O Ministério ainda informou que está em contato com o estado do RJ para rastrear possíveis contatos do paciente e monitorar o caso. No momento, o Brasil registra oito casos confirmados, sendo quatro em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. Outros seis casos permanecem em investigação. Todos seguem isolados e em monitoramento.