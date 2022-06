Ministério da Saúde anuncia nesta segunda 4ª dose da vacina para quem tem 40 anos ou mais

Recomendação atual é que a segunda dose de reforço seja aplicada no público a partir dos 50 anos

EFE/EPA/FEHIM DEMIR Ministério da Saúde vai ampliar a aplicação da quarta dose da vacina



A quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos será oficializada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 20. A recomendação atual atende o público com 50 anos ou mais. Essa nova fase será oficializada com a publicação de uma nota técnica. A pasta marcou uma coletiva às 10 horas para anunciar a ampliação. A segunda dose de reforço, como é tecnicamente chamada, começou a ser aplicada neste ano no Brasil, já com queda nos índices de casos e mortes pelo novo coronavírus. Nas últimas semanas, porém, os municípios registraram um novo avanço da doença.

Somente no sábado, 18, o País notificou 19.810 novos casos com crescimento de 15,6% da média móvel em duas semanas. O Ministério da Saúde ainda avalia a ampliação da quarta dose para todos os adultos, ou seja, aqueles maiores de 18 anos. Essa extensão, porém, ainda não foi efetivada e depende de conclusões técnicas, de acordo com a pasta. “As regras para a ampliação do público alvo para a segunda dose de reforço serão detalhadas nesta segunda. A inclusão de eventuais novos grupos depende de análise técnica e normatização em Nota Técnica”, explica o ministério.

*Com informações do Estadão Conteúdo.