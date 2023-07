Integrantes do MBL são agredidos durante manifestação em São Paulo

Membros do PCB formaram fileira e avançaram contra o grupo, segundo relato

Divulgação/MBL O ex-deputado Arthur do Val foi o primeiro a ter contato com o outro grupo, que, de acordo com ele, responderam com empurrões e berros



Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) afirmam que foram agredidos por membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em ato público ocorrido nesta quinta-feira, 27. Segundo membros do MBL, o ex-deputado Arthur do Val foi o primeiro a ter contato com o outro grupo, que, de acordo com ele, responderam com empurrões e berros, e tiveram que correr e pedir refúgio à Polícia Militar. Ainda de acordo com o relato dos integrantes do MBL, os outros jovens formaram fileira e avançaram contra os agentes de segurança, além de atirarem pedras. Com o auxílio da polícia e visando evitar uma possível tragédia, os membros do MBL foram embora escoltados.