Interpol aceita pedido da PF e deve incluir hoje André do Rap na lista de procurados

As autoridades suspeitam que ele já tenha fugido para outro país; forças policiais internacionais da maioria dos países da América do Sul estão ajudando a PF a encontrar o criminoso

Divulgação André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, está foragido após ser posto em liberdade pelo ministro do STF, Marco Aurélio Mello



A Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) aceitou o pedido da Polícia Federal e deve incluir ainda hoje o megatraficante André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, na lista de procurados do órgão. A informação foi confirmada por uma autoridade da PF à Jovem Pan. Neste caso, a entrada do traficante na lista será reativada, uma vez que ele já a integrava antes de ser preso em 2019. O pedido foi aceito após a PF justificar a repercussão do caso e a periculosidade do criminoso.

O chefe do PCC na Baixada Santista está foragido desde sábado, 10, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, concedeu o habeas corpus a ele. As autoridades suspeitam de que ele já tenha fugido para outro país. As forças policiais internacionais da maioria dos países da América do Sul foram acionadas sobre a situação de André do Rap e estão ajudando a PF a monitorar e encontrar o criminoso. A maior atenção da PF se volta para as fronteiras com Colômbia, Bolívia e Paraguai – onde a facção domina o comércio de armamentos e drogas. Esses países também são conhecidos por servirem de refúgio aos traficantes do PCC procurados pelas autoridades. O governo de São Paulo também montou uma força-tarefa, junto à Secretaria da Segurança Pública, para intensificar as buscas pelo criminoso.